’Schandelijke tariefsverhoging ING’

Dit omdat er meerdere betaalpassen per rekening zouden zijn. Wij hebben maar één betaalpas maar moeten toch deze 1,10 euro per maand extra gaan betalen. De ING brengt (nog) geen negatieve rente in rekening maar ’pakt’ haar klanten op een forse kostenverhogende manier. Schande dat hier door de overheid niet wordt opgetreden.

D.P. Goedhart, Barendrecht