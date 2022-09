Uitslag Stelling: ’Te jong voor visie op gender’

Het wetsvoorstel voor aanpassing van de transgenderwet, dat binnenkort door de Tweede Kamer wordt besproken, is aanleiding voor een stevige controverse tussen voor- en tegenstanders. Met deze wet wordt het voor personen vanaf 16 jaar mogelijk om de vermelding van het geslacht in de geboorteakte - en ook het paspoort - te wijzigen zonder een verklaring van een deskundige.

Sommige tegenstanders zijn überhaupt tegen de transgenderwet en erkennen niet dat er mensen zijn die voelen dat zij in het verkeerde lichaam zijn geboren. Onder hen bevinden zich ook religieuzen. Voor hen geldt: „Een man is een man en een vrouw is een vrouw, punt uit.”

Velen verzetten zich echter tegen een aanpassing van de bestaande transgenderwet omdat zij de leeftijd van 16 jaar een enorm struikelblok vinden. Zij menen dat pubers nog geen reële gedachtegang kunnen vormen over seksualiteit en gender identiteit. Eén van hen meent: „Juist bij jongeren is er sprake van een verandering van hun lichaam, ook wel bekend als de pubertijd. In deze levensfase voelen velen zich kwetsbaar en onzeker. Op internet zijn veel fora over geslachtsverandering en er lijkt een hausse aan de gang om zo veel mogelijk jongeren te transformeren naar een ander geslacht. Als je je onzeker voelt over je lichaam betekent het niet meteen dat je je met een ander geslacht wel prettig gaat voelen. Voordat je een grote, soms onomkeerbare, stap naar een ander geslacht (met ook vaak bijkomende nadelen) zet, zou een bezinningsperiode en wat gesprekken goed zijn.”

Dat er vanuit LHBTIQ+-kringen druk wordt uitgeoefend op jongeren die twijfelen over hun geslacht, wordt bevestigd door enkele respondenten, die dat in hun omgeving meemaken. Zo schrijft een deelnemer over kennissen: „Ik weet van een gezin dat een 14-jarige dochter heeft, die liever een jongen zou zijn. De ouders van het meisje steunen haar maar zij willen ook dat hun dochter een paar jaar wacht alvorens drastische stappen te ondernemen. Het meisje zit op een vmbo-opleiding en één van de leerkrachten zit in LHBTIQ+-beweging en heeft aangeboden behulpzaam te zijn. Maar juist die behulpzaamheid brengt verwarring bij het kind teweeg.”

Dat pubers en/of tieners zich (nog) niet bewust zouden zijn van hun gender wordt weer ontkend door anderen. Een voorstander van de nieuwe wet stelt: „Mijn dochter is transgender en al vanaf jonge leeftijd (1,5 à 2 jaar!) merkte ik al dat zij zich in haar jongenslichaam niet prettig voelde. Inmiddels gaat ze sinds dat ze 8 jaar werd als meisje door het leven. Ik wil haar de mogelijkheid geven dat de papierwinkel zoals een paspoort aangeeft wie/wat ze is!”

Het is slechts een klein deel van de deelnemers (zes procent), die de nieuwe transgenderwet geheel onderschrijven. Zij wijzen vooral op het zelfbeschikkingsrecht van mensen. „Als iemand ongelukkig is in een verkeerd lichaam mag hij of zij dat zelf beslissen. Niet de overheid. En als iemand op jonge leeftijd emotionele schade ondervind van zijn geslacht mag het zo snel mogelijk recht gezet worden.”