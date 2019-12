De bezorger zei: geen zorgen mevrouw, ik breng het later op de middag. En zo gebeurde. Hij leverde de twee producten af en zei: dat krijgt u van mij. Mohamed van de PLUS Post in Leidschendam; geweldig, heel erg bedankt voor zo’n onverwachte, lieve geste.

Ellie Lindhout, Leidschendam