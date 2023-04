Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier Franse pensioenen: soms beetje moe van heisa over doorwerken

Door Eveline Bijlsma Kopieer naar clipboard

’Het is u misschien ontgaan, maar in Frankrijk hebben we een pensioenhervorming ingevoerd”, zei president Emmanuel Macron toen hij laatst een speech gaf in Den Haag. Ik volgde de toespraak achter mijn laptop en schoot in de lach. Daarna zuchtte ik nog maar eens. Nee, dat is mij zeker niet ontgaan. Sterker nog, ik word er soms een beetje moe van: al die heisa omdat de Fransen tot hun 64ste moeten doorwerken. Als correspondent is het soms lastig uit te leggen aan het thuisfront, waar de pensioengerechtigde leeftijd wordt opgetrokken tot 67. Waarom kan een Nederlander wel doorwerken en moet een Fransman met z’n 62ste achter de geraniums?