Brief 1 ’Poetin niet getroffen door sancties’

Dat kan hij als autoritair machthebber lang volhouden want elk protest in Rusland wordt hardhandig in de kiem gesmoord. De sancties op zich doen de westerse wereld meer pijn dan de Rus. Ook het niet meer afnemen van gas en olie, wat veel Europese landen hard raakt, brengt Poetin nauwelijks op de knieën want deze brandstoffen kan hij in principe overal kwijt. China en India maar ook opkomende economieën in andere landen staan in de rij voor een Russische gas - en olielevering!

De westerse wereld moet zich dan ook beraden op een andere tactiek want oh wee als men zelf moet gaan inleveren en de kosten van levensonderhoud niet meer zijn op te brengen. Dat betekent dan het einde van het luxe leventje en dan gaat de gemeenschap zich roeren en wat daarvan de gevolgen zullen zijn daar wil ik voorlopig nog niet over nadenken?

M. van den Berg, Den Haag

