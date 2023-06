Politiek in handen van arrogante minachtende theoretici

In onze LGBTQQIP2SAA-overspoelde inclusieve regenboogwereld, waar voor elke gendertwijfelende peuter een boekje en een coach beschikbaar is om zijn/haar/diens identiteit te helpen ontdekken en claimen wordt de allergrootste groep nog altijd aan de kant geschoven door de politiek en de media. ’Gemarginaliseerde groepen die in het verleden sterk ondervertegenwoordigd waren, zoals vrouwen en mensen met een migratieachtergrond, zien dat hun vertegenwoordiging langzaam toeneemt,’ schrijft socioloog Kjell Noordzij in het proefschrift waarop hij deze week cum laude promoveerde aan de Erasmus Universiteit. ’Maar de vertegenwoordiging van praktisch geschoolden in de politiek is in de laatste decennia sterk afgenomen.’