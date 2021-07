’Waar is protest tegen slavenarbeid Congo?’

Bekijk ook: Halsema biedt namens stadsbestuur excuses aan voor slavernijverleden

In de toespraken en commentaren werd terecht verwoord dat we dienen te leren van het verleden. Helaas wordt dat leren uit het verleden een loze kreet. Wie een beetje de berichten uit Congo (en niet alleen Congo) op de voet volgt en kennis neemt van de onmenselijke omstandigheden waaronder kinderen 12 tot 16 uur in de brandende zon kobalt en tin aan het winnen zijn uit de mijnen voor de productie van elektrische autoaccu’s moet zich toch wel afvragen of dit allemaal wel klopt. Waar blijft de verontwaardiging en waar blijven de protesten voor deze gang van zaken? Doodstil blijft het.

Is het niet een beetje selectief geworden om je druk te maken over de slavernij en deze huidige schrijnende zaken op z’n beloop te laten? We praten steeds over de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen maar hebben deze kinderen dan geen rechten? Komt een beetje hypocriet over.

Ad van Ekeren, Leerdam