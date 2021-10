De Kwestie: ’Is de golf aan gokreclames verantwoord?’

Journalist Nordin Ghouddani kent de verleidingen van de kansspelen beter dan hem lief is en stelt dat de overheid gevaarlijk spel speelt. Hij zag hoe vaders de spaarrekening van hun eigen kind in het casino verspeelden. „Dit probleem raakt iedereen, in elk milieu. Jong en oud, rijk en arm, wit en zwart. Een gokverslaving discrimineert niet. Maak er dan ook geen reclame voor.”

STER-directeur Frank Volmer vindt dat er voldoende waarborgen zijn om kansspelreclames op verantwoorde wijze de huiskamer in te brengen. „Jarenlang is de overheid bezig geweest te komen tot het beleid dat nu ingaat. Zorgen over verslaving, het mislopen van miljoenen aan belastinggeld door illegaal aanbod uit het buitenland en de vrijheid van mensen om een gokje te mogen wagen, komen in dat beleid bij elkaar.”

En wat denkt u? Vormen gokreclames een gevaar voor Nederlanders die hier gevoelig voor zijn? Praat mee een reageer onderaan dit artikel.