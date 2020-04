Uitslag stelling: ’Geen vertrouwen in ict’

Een test van de apps heeft uitgewezen dat alle varianten problemen opleveren voor de privacy. Een grote meerderheid van de respondenten denkt dat de ontwerpers van de apps te gehaast te werk zijn gegaan. Desondanks geloven de meeste deelnemers dat de app er op de lange termijn wel gaat komen. Zo reageert iemand: ,,Het enige dat dit heeft opgeleverd is gehaast geklungel en dat het vertrouwen in dit soort oplossingen tot het nulpunt is gedaald.” Maar een ander neemt het op voor de ontwerpers: ,,Het komt niet door het haastwerk van de app-bouwers. Het zijn de beleidsmakers die van toeten nog blazen weten.”

De overgrote meerderheid van de deelnemers denkt dat deze beleidsmakers te veel hoop hadden gevestigd op de app. Zij menen echter niet dat de beleidsmakers te zwaar tillen aan de privacy van de burgers. Zelf hadden veruit de meesten weinig fiducie in de app als ontsnapping uit de lockdown. ,,Je moet je echt afvragen hoe betrouwbaar de gegevens zijn die deze app verzamelt. Je zou twee weken in quarantaine moeten als je al in aanraking bent geweest met een besmet persoon achter een gesloten raam.”

Sommigen nemen een voorbeeld aan andere landen. Zo merkt iemand op dat de app in Singapore niet heeft gewerkt, omdat daar maar vijftien procent van de bevolking hem gebruikte. Anderen vinden Zuid-Korea wel een goed voorbeeld. ,,We zouden die van Zuid-Korea kunnen gebruiken. Waarom opnieuw het wiel uitvinden?” Anderen zien Zuid-Korea om andere redenen als lichtend voorbeeld. ,,Ga iedereen die ook maar half verdacht is testen en bij een positief resultaat isoleren. Zo sluit je alleen mensen uit die echt ziek zouden kunnen zijn en gaat het leven verder gewoon door.”

Driekwart zou een door de overheid goedgekeurde app niet downloaden op zijn telefoon. Waarschijnlijk vindt daardoor ook bijna niemand dat de overheid het gebruik ervan zou kunnen verplichten. Één van hen noemt het een ‘belachelijk idee’ iedereen te verplichten tot het gebruik van een smartphone. ,,Ik zou dan met mijn prepaid telefoontje niet naar buiten kunnen?”

Bij veel deelnemers is de weerstand tegen een corona-app groot en het lijkt het zelfs anarchie op te roepen. ,,Wat deze overheid ook zegt, ik luister nergens meer naar”, zo verklaart één van hen. En een ander foetert: ,,Ik ga dit pas gebruiken als ik mijn pensioen terugkrijg.” Anderen maken veelvuldig vergelijkingden met Noord-Korea en ’Big Brother’. ,,De overheid en het gebruik van ict moet je in deze combinatie nooit vertrouwen”, zo reageert iemand. Een ander vult aan: ,,Het boezemt mij angst in dat de overheid omwille van het coronavirus meent vrijheden van individuele burgers opzij te zetten omdat dat goed voor ons zou zijn.”

Driekwart van de stemmers gelooft niet in het gebruik van ict als uitweg uit de corona-crisis. Wel geloven de meesten in een vaccin als de oplossing. ,,Een app is geen probaat middel. Het enige dat helpt is een vaccin. Laten ze daar al hun tijd en energie in steken”, roept één van hen dringend op.