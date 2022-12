Premium Het beste van De Telegraaf

China meester in het controleren van de meute

Door FRANK VAN VLIET Kopieer naar clipboard

Van de 1,4 miljard Chinezen zijn er enkele duizenden de afgelopen dagen uit protest de straat opgegaan. Volgens sommigen staat daar nu de democratische revolutie op uitbreken. Een blik in de nabije geschiedenis kan een teleurstelling voorkomen. De Arabische Lente, de opstand in Venezuela; het zijn maar een paar voorbeelden in de lijst van neergeslagen hoop.