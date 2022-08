Premium Het beste van De Telegraaf

OPINIE Trendwatcher Lieke Lamb ’Mijn hoop voor duurzaam leven is gericht op onze uitvinders’

Is de plastic koffiebeker nu wel of niet milieuvriendelijk? Ⓒ ANP/HH

Duurzaam leven proberen we allen. We gaan slimmer om met grondstoffen en consuminderen is modern. Trendwatcher Lieke Lamb zet vooral in op technologie en innovaties: „Weinig verandert moeilijker dan gedrag van mensen.”