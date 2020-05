Uitslag Stelling: Grote massa’s enorm risico

Vorige week maakte de regering bekend grootschalige evenementen pas weer toe te staan als er een vaccin gevonden is tegen het coronavirus. Een noodzakelijk besluit, stellen met name de 45-plussers onder de deelnemers.

„Pijnlijk maar verstandig, dit zijn enorme besmettingshaarden.” Gezondheid staat voorop en grote festivals en concerten zijn nu eenmaal te riskant, luidt de mening. „Immers het virus ging zeer actief rond tijdens carnaval in Brabant en we weten allemaal waartoe dat heeft geleid”.

Daarbij zijn volgens velen dergelijke uitjes nu geen prioriteit. „Grote evenementen zijn niet van levensbelang. Goede zorg en capaciteit, daar draait het om.” Iemand voegt toe: „Economisch gewin in de uitgaansgelegenheden kan geen motivatie zijn om de gezondheid van velen op het spel te zetten”. Volgens de oudere stemmers gaat het per slot van rekening vooral om ’feestjes voor jongeren’, die in het algemeen minder last hebben van het virus. „Je kan mensen die zich aan de regels houden toch niet opofferen voor een groep die hossend en zwetend alle regels aan zijn laars lapt”.

Hoewel het gros voorziet dat de evenementenbranche grotendeels zal instorten als deze op het vaccin moet wachten, is dit rampscenario volgens sommigen wat overdreven: „Festivalorganisaties kunnen wel tegen een stootje. Een goede ondernemer hoort zijn evenementen te verzekeren.” En: „Organisatoren hebben jarenlang flink verdiend en hadden kunnen zorgen voor een buffer.” Ze moeten nu gewoon creatief zijn en zich richten online concerten en drive-in festivals. Dit kan een goed tijdelijk alternatief bieden, denkt ongeveer de helft. Anderen vinden echter dat de regering deze ondernemers niet aan hun lot kan overlaten. „Concertzalen, het betaalde voetbal etc. gaan kapot, dan is noodsteun wel het minste wat de regering kan doen.”

Volgens ruim de helft van de 45-minners (en 38 procent van alle stemmers) is het echter onacceptabel om de sector op een vaccin te laten wachten, als deze er al komt. „Genoeg virussen waar nog steeds geen vaccin voor is dus wie zegt dat deze er komt. Ook sterven er jaarlijks duizenden mensen in Nederland aan het griepvirus terwijl het vaccin er wel is”, stelt iemand.

Men oppert om per evenement te bekijken wat er mogelijk is. „Organisatoren moeten de kans krijgen om per evenement met een veilige oplossing te komen.” Volgens een derde zouden grote zalen zoals de Ziggo Dome best evenementen kunnen laten doorgaan met een kwart van de capaciteit (zo’n 2000 personen). Ook concerten in het clubcircuit moeten kunnen, vindt men. Slechts enkelen zien een leeftijdsgrens als optie: „Leeftijdsbeperking invoeren, mensen boven de 60 en risicogroepen moeten thuisblijven.”

Het virus is voorlopig niet weg, dus kunnen we beter zo snel mogelijk overgaan tot een ’normale’ stand van zaken, stelt deze groep. „Corona is een blijvertje. Je kunt je er niet voor verstoppen. Vaccin of niet, het zal blijven muteren.” Bovendien: „we moeten toch groepsimmuniteit opbouwen? Festivals zijn een goede manier om dit voor elkaar te krijgen!”