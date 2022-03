Premium Het beste van De Telegraaf

De Kwestie: Is onze energievoorziening op orde? ’Besparen moet onze topprioriteit worden’

— „We zullen niet in de kou en in het donker zitten”, zegt Suzanne Kröger.

Door Suzanne Kröger

Suzanne Kröger

De komende maanden zullen we niet in de kou en in het donker zitten. Natuurlijk staat de energievoorziening onder druk en schieten de energieprijzen omhoog, maar dit is ook dé kans om onze energievoorziening weer onder eigen beheer en controle te krijgen. Nu moeten we doorpakken, flink energie gaan besparen en vaart maken met het opwekken van duurzame energie.