Brief 3 ’Onbeschaafde beeldenstorm’

Met tv-beelden van de beeldenstorm in diverse landen van de wereld lijkt het alsof we hetzelfde beleven. Een bepaalde groep wil hun zienswijze aan ons opdringen. Mijn hemel, wat een onachtzame minachting van de geschiedenis, die z’n goede en z’n kwade kanten heeft. Wat een ondoordachte poging de geschiedenis te herschrijven. Laten ze dan meteen hun loon of uitkering inleveren want dat is voortgekomen uit de welvaart van daden uit onze geschiedenis.

M.J.M. Arts, Almere

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: