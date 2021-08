Uitslag Stelling: Keuze over Afghanen lastig

Volgens sommige (ex)werknemers zou iedereen die voor niet-moslims heeft gewerkt, zijn leven niet zeker zijn onder de Taliban, die sinds dit weekend de macht hebben overgenomen in Afghanistan. De meeste respondenten geloven dat dit klopt. Een van hen: „Ze zitten als ratten in de val. Ze krijgen stank voor dank voor het helpen van Westerlingen.”

Vorige week werd het kabinet door de Tweede Kamer gemaand haast te maken met het ophalen van tolken die voor de Nederlanders hebben gewerkt. Volgens een meerderheid van de stemmers heeft de regering hiermee te lang geaarzeld. „Een typische strategie van ons kabinet. Net zo lang aarzelen totdat het uiteindelijk niet meer hoeft”, zo vindt iemand.

De Tweede Kamer buigt zich later deze week over de vraag of ook ander ’Nederlands’ personeel naar hier moet komen. De meeste respondenten verwachten wel dat de Kamer Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt naar hier zou willen halen. Een meerderheid vindt dat de Tweede Kamer sneller de knoop moet doorhakken. „Het lijkt me razend ingewikkeld om hierover te moeten oordelen”, zo vindt iemand. „De tolken en degenen die hebben meegevochten tegen de Taliban, lijken mij logisch. Maar hoe bepaal je wie er verder naar Nederland mogen komen?”

De meeste deelnemers geloven niet dat andere landen gastvrijer zijn ten opzichte van Afghanen die in westerse dienst hebben gewerkt. Ons kabinet is bang dat het toelaten van Afghanen die op de loonlijst van Nederland hebben gestaan, zou leiden tot een ’onbeheersbaar’ aantal asielaanvragen. Een grote meerderheid vindt dit een logische gedachtegang. Iemand schampert: „Ach het asielbeleid is toch al jaren onbeheersbaar. Dit kan er ook nog wel bij.” Iemand anders: „Van iedereen die zich meldt voor asiel, zijn dit toch degenen die er echt recht op hebben. De echt goeden laten we in de kou staan, terwijl er allerlei anderen binnenkomen die echt niet uit een gevaarlijk land komen.”

Toch zijn er ook een aantal respondenten voor onbeperkte toelating van de Afghanen: „Dit zijn geen gelukszoekers, maar echte vluchtelingen.” Iemand die wel bang is voor een onbeheersbare toestroom van vluchtelingen uit Afghanistan: „Als er een schaap over de dam is, dan volgen er meer. Bovendien is helemaal niet meer na te gaan wie voor wie heeft gewerkt daar.” Sommigen vinden dat de VS de vluchtelingen maar moet opvangen. „Door Biden zijn deze mensen hun leven niet meer zeker. Hij is de aanstichter van al deze ellende door zich terug te trekken uit Afghanistan.”

Twee derde is ongerust over de situatie in Afghanistan. „De hele bevolking wordt onderdrukt, niet alleen de mensen die voor westerse landen hebben gewerkt. De droom van een vrij en democratisch Afghanistan is met het vertrek van de Amerikanen verloren gegaan. De inzet van Nederland is voor niets geweest.” Een cynischer commentaar: „Al vijftig jaar proberen de Russen en vervolgens de Amerikanen daar een stabiele situatie te creëren, maar ze willen zelf niet. Niet meer mee bemoeien dus.”