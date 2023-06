’KNVB duikt bij racistische spreekkoren’

De KNVB houdt vast aan het bekende pappen en nat houden en vindt dat de daders opgepakt moeten worden. Makkelijker gezegd dan gedaan, want dan kun je een heel vak in de boeien slaan. Nee, het moet de supporters duidelijk zijn dat dit soort spreekkoren pijn doen. En wie niet wil luisteren moet op de blaren zitten. Nu is een biertje op het veld gooien volgens de KNVB belangrijker dan hard optreden tegen massale, pijnlijke en massale spreekkoren tegen bepaalde bevolkingsgroepen. Daar zou de KNVB keihard tegen moeten optreden!

Bas Overmars, Amsterdam