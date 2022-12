’Pechstudent in de steek gelaten’

Beide groepen zijn de dupe van fout overheidsbeleid. Beide groepen zijn financieel gedupeerd. De ene groep via een verziekt algoritme dat etnisch profileert. De andere groep via discriminatie van studenten als groep. Bij de slachtoffers van de Toeslagenaffaire is er ook sprake van ander leed. Scheidingen, uithuisplaatsing van kinderen. Dat is vreselijk. Voor de groep pechstudenten zijn de gevolgen van hun schulden nog niet zo zichtbaar maar die zijn er zeker. Ze zullen moeilijker een huis kunnen kopen, ook zij zullen stress ervaren over het vinden van een goede baan en het terugbetalen. Onbegrijpelijk dat de ene groep zo geholpen wordt en niemand voor de pechstudenten opkomt.

En dat in een tijd dat we discriminatie en inclusie zo hoog op de agenda hebben zijn. Studenten als groep moeten toch ook op een veilige plek in onze samenleving kunnen rekenen? Waarom maken de jongerenafdelingen van onze politieke partijen niet gezamenlijk een vuist voor deze groep?

B. van Dam