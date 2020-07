’Biomassa op zijspoor zetten’

Gelukkig veranderd de mening hierover. Ik geloof niet dat er voldoende afvalhout is in ons land om aan de behoefte van de biomassacentrales te kunnen voldoen. Blijft over dat we inderdaad heel veel hout uit andere landen moeten importeren. Dus komt het er toch op neer dat wij als Nederland met onze ’Green Deal’ en duurzame energietransitie verantwoordelijk zijn dat in verre landen grote stukken bos worden gekapt om onze doelstellingen te halen. Om ons burgers warm te houden. Ook al zorgen die bossen voor zuurstof en CO2-opname. Terwijl die verbranding van houtpallets nog meer luchtvervuiling veroorzaakt dan gas en zelfs kolen. Hoe verzin je het toch! Hoe tegenstrijdig en hypocriet wil je het hebben? En dat kost dan vele miljarden, die aan heel veel andere betere doelen besteed hadden kunnen worden. Tijd voor een rigoureuze ommezwaai.

Herman Matteman, Almere