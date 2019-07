’Schiphol zelf schuldig aan tankstoring’

Toen ik in de jaren ’80 nog op de luchthaven werkte, bij de voormalige Technische Dienst Speciale Technieken Communicatie en Energie technieken, werd vaak gevraagd waarom er zoveel tankers op de platformen reden ter bevoorrading. Esso, Shell, BP en anderen reden er op contractbasis en per oproep over de platformen. Op de oude pieren waren toen al buizen in de grond geplaatst voor de snellere afhandeling bij het tanken, dankzij het brandstof-hydranten-systeem (BHS). Door invoering van deze brandstofleidingen waren luchtvaartmaatschappijen niet meer afhankelijk van het onderhouden van een eigen brandstofwagenpark: de tankwagens.

In de jaren ’90 zijn deze activiteiten uitbesteed aan één marktpartij en gecentraliseerd in het huidige Brandstof Leidingen Systeem.

De luchthaven Schiphol heeft er zelf voor gekozen, in overleg met de luchtvaartmaatschappijen, om dit te gaan uitbreiden met als voordeel minder grote voertuigen die verkeersruimte en parkeerplaatsen nodig hebben...

Peter Wieringa