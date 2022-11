’’Grensoverschrijdend gedrag’ modewoord’

Oké, er zullen dingen niet goed zijn gegaan en mensen hebben zich misschien geschoffeerd gevoeld. Maar bedenk wel dat deze man 15 jaar een televisieprogramma heeft gemaakt op topniveau waarbij je constant op de toppen van je tenen moet lopen, dat dit dan ook van de crew achter het programma gevraagd wordt is volgens mij niet meer dan normaal, dat gebeurt in het normale bedrijfsleven ook. Wel lekker gemakkelijk ‘grensoverschrijdend gedrag’ tegenwoordig een modewoord, om nu na twee jaar nog even iemand kapot te maken. Dat Mathijs van Nieuwkerk kwaliteiten heeft staat buiten kijf. Ik had me het hele jaar al verheugd voor de Top2000 quiz van Mathijs van Nieuwkerk en Leo Blokhuis in de laatste weken van het jaar want dat doen ze zo waanzinnig goed, nu wordt ook dit de grond in geboord.

F.A. van den Berg, Meppel