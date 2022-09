’Weinig flexibiliteit bij herhaalprik corona’

Er wordt volop reclame voor gemaakt (krant, radio) om vooral de herhaalprik te nemen. Je wordt minder ziek, minder kans op ziekenhuisopname etc. Helaas krijg ik geen mogelijkheid om nú gevaccineerd te worden. Geboren in 1953, dus te jong. Ik ga 4 oktober voor 6 maanden naar het buitenland. Dit lijkt mij een goede reden om nu te laten prikken. Drie telefoontjes gepleegd, nul op het rekest. Naar de priklocatie in mijn woonplaats gegaan en ook naar de priklocatie in Lelystad gegaan, ook hier nul op het rekest. Alle begrip hebben ze, maar het kan echt niet! Ik kan daar met mijn pet niet bij. Wat een ambtenarij! En ik hoor van mijn zwager dat het bij hem heel rustig was toen hij de herhaal prik haalde.

Ellen Hazebroek, Dronten