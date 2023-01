Brief 1: ’In ons land wordt met twee maten gemeten’

Voor alle duidelijkheid, vormen van terrorisme zijn het plegen van gewelddaden, zoals bomaanslagen en gijzelingen. Demonstreren is een recht waar iedereen in Nederland gebruik van kan maken. Of het strafbaar is om een snelweg te bezetten moet de rechter beoordelen en dat moet dan ook voor iedereen gelden. Vorig jaar werden opritten van snelwegen door demonstrerende boeren geblokkeerd en ben ik tractoren tegengekomen die tegen het verkeer inreden. Dit waren levensgevaarlijke situaties en het bizarre is dat ik op dat moment geen handhaving door politie heb gezien. In ons land wordt dus duidelijk met twee maten gemeten. Juist deze rechtsongelijkheid vormt een gevaar voor onze rechtsstaat en niet de klimaatactivisten die demonstreren voor een zeer urgent maatschappelijk belang.

Anneke Sasbrink, Markelo

