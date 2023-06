Steek een paraplu op en je valt dood neer

Ongelooflijk. Nog nooit zoiets gezien! Er kwam iets uit de lucht vallen dat… Tja, hoe zeg je dat? Het was nat. Terwijl het hier altijd droog is. Het was alsof de hemel huilde. Eerst werd de eeuwig strakblauwe lucht helemaal grijs en voor ik het wist kwam die vreemde vloeistof naar beneden.