’Telefoonhouders verbieden’

Weliswaar blijft het gebruik van de telefoon strafbaar, maar het kijken er op niet. Onze wetgever is dus weer eens onvolledig geweest. Zelf denk ik dat het in de hand houden van een telefoon zelfs minder gevaarlijk is dan het steeds naar beneden op een schermpje zitten turen. Dus overheid, verbieden die telefoonhouders.

G v Balen, Deventer