’Suriname wil geld zien’

Dit land is inmiddels leeggeroofd door eigen inwoners - lees regering - dus je hoeft geen economie of geschiedenis te hebben gestudeerd om te begrijpen dat men daar nu geld wil zien. De hoop is gericht op onze nieuwe regering, wordt deze links dat wordt het betalen, maar bij een rechtste regering vist Suriname achter het net.

Peter Borst, Beverwijk