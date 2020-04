Het advies van Ajax is terecht: zet maar een streep onder dit seizoen

Het is een gevleugelde uitspraak: voetbal is de belangrijkste bijzaak in het leven. Het kernwoord in die uitspraak is ’bijzaak’. Want voetbal is en blijft een bijzaak. Zaken als gezondheid en het welzijn van familie en vrienden, zijn áltijd belangrijker. Nu het coronavirus rampspoed veroorzaakt, blijken juist die zaken ons allen diep te raken.