’Prijsstijging boodschappen niet gerechtvaardigd’

Een paar plakjes ham kosten ineens geen 2 euro meer maar nu 2,37 net als dat veel andere producten tientallen centen in prijs zijn gestegen, waarom deze enorme stijging? Natuurlijk kost de energie ons meer en zijn de vervoerskosten gestegen omdat de brandstofprijs duurder is geworden het laatste jaar, maar op een pakje vleeswaren al meer rond de 37 cent meer te betalen strookt toch niet met de werkelijk gestegen kosten?

Natuurlijk stijgt de prijs voor het vervoer maar er gaan tienduizenden pakjes vleeswaren of andere artikelen in een vrachtwagen als je die deelt op de vervoerskosten zou je slechts hooguit een paar centen meer kwijt zijn per pakje.

Dat andere zaken meer kosten kan daar dan nog een lichte verhoging aan toevoegen, zoals de energiestijging, het voer voor de dieren of noem het maar op, dan nog zou er slechts gesproken kunnen worden over een lichte stijging van de kosten per stuk/artikel.

Het met allerlei argumenten onze levensmiddelen en andere zaken zo sterk te laten stijgen in prijs lijkt meer op graaien dan dat het gaat om het werkelijk duurder worden van o.a. energie en brandstof of wat dan ook

R van Putten