’Dure fouten bij Ajax’

Voetbal

André Onana: ’Resultaat van een menselijke fout’

André Onana heeft in een officiële verklaring gereageerd op zijn dopingschorsing van twaalf maanden. Bij de doelman werd na een ’out of competition’ controle op 30 oktober vorig jaar het middel Furosemide in zijn urine aangetroffen. Onana en Ajax gaan in beroep bij het Court of Arbitration for Sport...