’Minder kinderen krijgen is weinig effectief’

We zitten in een klimaatcrisis, en een crisis vraagt om radicale ideeën. Moeten we minder kinderen krijgen om klimaatverandering tegen te gaan? Dat lijkt voor de hand te liggen: minder mensen – minder uitstoot. Maar, bevolkingsbeperking is een traag instrument. Neem China: de 1-kindpolitiek is 37 jaar van kracht geweest. Pas in 2022 kromp de bevolking. Om het klimaat te redden heeft het krijgen van minder kinderen te laat effect.