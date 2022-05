Brief 3: ’Gebrek aan controle oorzaak problemen’

Het verbaast ook niet dat de overheid het verlies voor lief neemt en de fraude niet gaat aanpakken. Dit terwijl het gebrek aan controle juist de oorzaak van de problemen was. De toeslagenaffaire ontstond immers als reactie op de zogeheten Bulgarenfraude die kon plaatsvinden omdat er geen kritische controle was op het verstrekken van de uitkeringen aan Bulgaren. De reactie was dat mensen door onzorgvuldig beleid werden beticht van fraude met toeslagen voor kinderopvang. Nu laten we fraudeurs weer lopen omdat we niet willen controleren. Dit is te gek voor woorden. Als we regels stellen en beleid ontwikkelen moeten we zorgvuldig toezien op een goede uitvoering daarvan. Doel is misbruik te voorkomen. Dat betekent geen onterechte profiteurs en geen onterechte fraudeurs. Anders verliezen we als maatschappij veel geld en nog belangrijker vertrouwen.

B. van Dam, Leiden

