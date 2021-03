’Scholen te vroeg geopend’

Binnenland

Coronapersconferentie: terrassen blijven nog dicht

De avondklok gaat vanaf 31 maart in om 22 uur. Voor de rest blijft alles hetzelfde. Dat zei demissionair premier Rutte tijdens de persconferentie over coronamaatregelen. „Het dringende advies voor de meivakantie is: blijf in Nederland. Advies voor de zomervakantie volgt nog”, zei Rutte.