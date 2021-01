’Burgers niet gehoord door overheid’

Een van de achtergronden van deze rellen zou zijn: ’het niet gehoord worden van grote groepen mensen door de overheid’. Ik denk dat daar een grote kern van waarheid in zit. Als burger hebben we totaal niets meer te vertellen. Er worden ons allerlei regels en wetten opgelegd, zonder dat we daar ook maar iets over te zeggen hebben.

Ik zal een voorbeeld geven: Het klimaatakkoord. Het volk heeft hier nooit ook maar iets over te zeggen gehad. We worden gedwongen om allerlei maatregelen te nemen, veel windmolens in onze woonomgeving toe te staan, extra belastingen op energie te betalen. Verplicht onze huizen te isoleren, minder te vliegen, onze benzineauto in te leveren. Dit alles zonder dat we er ook maar iets over te zeggen hebben.

Ton Appel