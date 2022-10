’Laat pakketdiensten samenwerken’

In mijn jeugd zat er op elke straathoek een winkelier, die zijn door veranderingen in de maatschappij ook verdwenen, net als de melkboer, groenteboer en bakker die langs de deur kwamen. Zo gaat dat namelijk. Nieuwe technieken worden ontwikkeld en je dan krampachtig vasthouden aan ’de goede oude tijd’, want zo was het allemaal OK, is dan niet de oplossing. Prima om na te denken of het noodzakelijk is dat eerst PostNL, dan DHL, dan UPS en dan DPD (en dan de kleintjes niet te vergeten) allemaal met hun eigen vervoer langs moeten komen. Misschien kan dat gebundeld worden. Daar is vast winst te behalen.

Peter Vooges,

Kudelstaart