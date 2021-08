Uitslag Stelling: ’Extremen van alle tijden’

De vlammenzee in delen van Turkije, Griekenland en Italië heeft de afgelopen dagen een immense schade aangericht. Toeristen en inwoners worden geëvacueerd, natuurgebieden en dorpen raken verwoest. Het aantal gewonden loopt op, en enkele mensen zijn inmiddels overleden. Oorzaak: een extreme hittegolf, met een temperatuur van zo’n 45 graden. De vraag rijst of de bosbranden het gevolg zijn van wereldwijde klimaatverandering. Deelnemers aan de Stelling van de Dag zijn er sceptisch over. „Al tientallen jaren zijn er bosbranden in Italië. Dit is een jaarlijks terugkerend fenomeen in juli en augustus,” schrijft een respondent. Slechts 27 procent van de deelnemers gelooft dat de extreme hitte die Zuidoost-Europa teistert, een direct gevolg is van klimaatverandering. Twee derde vindt de plotseling hoge temperaturen in het Middellandse Zeegebied dan ook niet zo gek. „Toen ik in de jaren zeventig op vakantie was op het eiland Skiathos in Griekenland was het 49 graden”, herinnert iemand zich.

„Hittegolven zijn er altijd al geweest, maar nu wordt alles uitvergroot door sociale media”, schrijft een ander. Toch blijft niet iedereen er zo nuchter onder. „Het is al twaalf uur geweest wat betreft klimaatverandering. Landen moeten inzien dat er ingegrepen moet worden: de uitstoot van broeikasgassen moet omlaag en de bomenkap teruggedrongen.”

Overigens gelooft slechts 15 procent van de stellingdeelnemers dat we met het terugbrengen van CO2, de opwarming van de aarde kunnen tegengaan. Dertig procent denkt daarentegen wel dat we met zijn allen iets kunnen bijdragen, zij het in kleine stapjes. „We kunnen ons gedrag aanpassen: lokaal kopen, minder fabriceren, minder autorijden en kinderen bewust maken van wat er speelt”, oppert iemand. „Maar dan moeten landen als China ook stoppen met het uit de grond stampen van kolencentrales,” voegt een kritische respondent toe.

Voor extreme hittegolven in ons eigen land wordt amper gevreesd, zo lijkt het. Slechts een derde van de respondenten maakt zich hier ongerust over. Watersnood, zoals we die vorige maand in het zuiden hebben gezien, baart deelnemers grotere zorgen.

Ook in Canada en de VS werden de afgelopen periode extreme temperaturen gemeten en Siberië heeft eveneens te maken met extreme hitte en droogte. „Alles bij elkaar genomen kan dit toch geen toeval zijn?” reageert een respondent.

Veel van de getroffen gebieden in Italië, Griekenland en Turkije betreffen populaire badplaatsen. De vuurzee en vele evacuaties betekenen een nieuwe klap voor de toch al geplaagde toeristensector in deze landen. Toch gelooft slechts 36 procent van de stellingdeelnemers dat de natuurramp in deze gebieden een mokerslag voor het toerisme zal vormen. „Dat vind ik echt geen punt van zorg, het gaat alleen maar om vakantie. De mens put de aarde uit en dat lijkt me een stuk zorgwekkender”, zegt een respondent. Een ander: „Mensen blijven toch wel komen. De echte mokerslag voor deze gebieden zijn de coronamaatregelen.”