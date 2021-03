’Spitsheffing is een straf voor goed gedrag’

De deelnemers aan De Kwestie zijn het wel er over eens dat verkeer beter gespreid moet worden in de strijd tegen de files, maar dan zou je beter met de werkgevers tot een plan voor een betere spreiding van de werktijden kunnen komen. Want niemand staat vrijwillig en voor zijn lol in de file en daar verandert een spitsheffing niets aan.

Andregerthof: „Het was Fortuyn die daarover heel redelijk en duidelijk was; waar bemoeit de overheid zich mee? Alsof iedereen voor de lol in files gaat staan!” Volgens cynici als Ernst4 bestaat die spitsheffing al: „Die bestaat allang, in de file staan kost je namelijk tijd.”

Rekeningrijden

Een aantal reageerders vindt rekeningrijden als alternatief wél verdedigbaar en in ieder geval eerlijker dan een spitsheffing. Peter K_ bijvoorbeeld: „Ze zouden überhaupt alle belastingen op aanschaf auto eraf moeten halen. En dan alleen belastingen laten betalen afhankelijk van het aantal gereden kilometers. Iemand moet toch ook zelf weten of hij accessoires zoals airco, schuifdak, lichtmetalen velgen enzovoorts op z’n auto wil? Ze moeten alles gewoon naar gebruik belasten, pas dan gaan de mensen kijken of ze wat vaker met het OV en de fiets kunnen gaan. Nu komt het over alsof de politiek extra geld wil heffen bij diegene die vastzitten aan werktijden en steeds dezelfde groep de klos is.”

"Dat CDA-Kamerlid Wytske Postma tegen de spitsheffing is, kan zijn. Net zo goed als dat zij na de verkiezingen vóór de spitsheffing kan zijn"

Arentius kan zich daar in vinden: „Het meest eenvoudig is dit via de benzineaccijns te regelen, geen kastjes en zo, de gebruiker betaalt. Vaste lasten als motorrijtuigenbelasting en BPM afschaffen - want dat hebben ze in andere landen ook niet. En dan uiteraard de benzineprijs (accijns) op hetzelfde niveau als Duitsland en België. Eén Europa was het toch? Telefoonkosten zijn ook overal hetzelfde, waarom niet met dezelfde autokosten?”

Spreiden

Het veranderen van de werktijden is - buiten thuiswerken - voor velen een alternatief middel om de filedruk te verlagen. Melis Jan bijvoorbeeld: „Beter is het om bedrijven en zeker de continubedrijven op meer gespreide tijden te laten beginnen! Bij ploegwisselingen, kun je gemakkelijk een uur eerder wisselen. Ook zou je kantoorwerk pas ’s middags kunnen beginnen, zeg om 13.00 uur en dan er 8 uur aan plakken! Dan ben je die in de ochtend en avondspits kwijt!” Info154 ziet het niet gebeuren: „Dus ik begin om 13 uur en ben dan om 22 uur of zo thuis? Ben je maf?”

Koekeroe zit de spitsheffing als een straf voor de werkende: „Schandalig! Je wordt hier gewoon gestraft als je naar je werk wil gaan.” Andre_van_rossum denkt er exact hetzelfde over: „Spitsheffing is de volgende in de rij van straffen voor goed gedrag. De forens moet extra bloeden voor een rit naar zijn werk. De overheid heeft Nederland zo ingericht dat wonen en werken gescheiden zijn. Ze verwacht flexibiliteit van de werknemers om ook banen te accepteren die verder weg zijn. Dan moeten spitsrijdende werknemers niet bestraft maar juist beloond worden.”

Zo beschouwd zou CDA-Kamerlid Wytske Postma in haar afkeer van een spitsheffing dus geestverwanten onder de reageerders moeten vinden. In 1234Ruud vindt zij die in ieder geval niet: „Dat CDA-Kamerlid Wytske Postma tegen de spitsheffing is, kan zijn. Net zo goed als dat zij na de verkiezingen vóór de spitsheffing kan zijn.”

Rekeningrijden of spitsheffing, de vraag is wat het gaat opleveren. Bassie-2 loopt niet over van vertrouwen: „Files krijg je hier in dat overbevolkte landje niet opgelost, dat is nog nooit iemand gelukt.”