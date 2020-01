’Verschil aan de pomp’

De ANWB heeft 500 garages onderzocht om het prijsverschil van reparaties aan auto’s aan te tonen. Dit bleek per provincie heel groot te zijn. Jammer genoeg is het prijsverschil aan de benzinepomp nog veel groter. Als je van Goes naar Gorinchem rijdt zie je de verschillen in benzineprijzen, van 1,57 tot 1,82 euro. Ronduit belachelijk. De ANWB zou dit ook moeten aankaarten in politiek Den Haag.

Cas Heijenk-Caspers,

Sleeuwijk