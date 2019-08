’Schoenmaker Amnesty blijf bij je leest’

Amnesty International waarschuwt voor reizen naar de VS vanwege de twee recente schietpartijen. De organisatie spreekt van een regelrechte ’mensenrechtencrisis’ en stelt dat de regering-Trump daar onvoldoende aan doet.

Er vinden schietpartijen plaats, er vallen doden en gewonden. Blijkbaar is het bij deze club niet bekend hoeveel mensen er per dag in Brazilië worden vermoord en andere delen van Zuid-Amerika. De veiligheid in diverse Afrikaanse landen is misschien ook wel aan de orde, vooral niet naar toegaan. Parijs? Ook in de ban, niet naar toegaan.

Begrijpelijk dat donateurs en leden de benen nemen als een club een richting ingaat die niets meer te maken heeft van hetgeen waar men ooit voor stond. Een optie is misschien een reisbureau, Amnesty ’vertrek veilig en kom weer heelhuids terug’, misschien krijgen leden wel korting.

J.H.Posthumus, Veghel