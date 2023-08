’Doe iets aan hoge belastingdruk bij recessie’

Nederland zit in een recessie, maar minister Adriaansens van Economische Zaken heeft gelukkig de oplossing. We moeten voorzichtig zijn met lastenverzwaringen is haar credo, maar ik vraag me dan toch in alle redelijkheid af hoeveel kilo boter mevrouw Adriaansens op haar hoofd heeft. Want zij is met haar collega ministers in dit kabinet natuurlijk vooral verantwoordelijk voor deze recessie.

Zo is de belastingdruk op inkomen belachelijk hoog, is zonder pardon de accijns op benzine en diesel weer opgevoerd naar onacceptabele hoogte en bestaat onze energierekening voor de helft uit belastingen en btw.

Maar minister Adriaansens wil vooral inzetten op innovatie en onnodige prijsstijgingen aanpakken. Geen woord dus over de exorbitante belastingdruk in Nederland, daar kunnen we natuurlijk niets aan doen, aldus de bewindsvrouw, want tenslotte is het kabinet wel demissionair.

Jan Pronk, Beverwijk