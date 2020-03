’Links blok voorspelt weinig goeds’

De PvdA, verreweg de kleinste, is vier jaar lang mede verantwoordelijk voor slecht beleid en achteruitgang in koopkracht, niet alleen voor de ouderen. De SP is traditiegetrouw ’tegen’. Die club is nog nooit betrapt op iets positiefs. En GroenLinks, kort geleden nog poeslief, beseft kennelijk ook dat de verkiezingen er aan komen. En ja, dan moet je profileren. Maar Amsterdam is het voorbeeld van wat er gebeurt als die het voor het zeggen krijgt. Zie bijvoorbeeld de aanpak van de groep illegalen We are here. En dat zal de bevolking weten.

W. Hulsebos, De Wolden