’Ik vind het eigenlijk een beetje zielenpieten’

Henk Westbroek Ⓒ René Bouwman

Op het universiteitsterrein hier in Utrecht is net een regenboogfietspad aangelegd van 570 meter, onder het motto: hier is iedereen welkom. Tegelijkertijd mogen rokers dat gebied niet betreden. Dit tekent maar weer eens hoe inclusief inclusiviteit is als het erop aankomt. Welkom in woke Nederland.