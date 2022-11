’De voetballers blijven stil’

Vooral over politici en ons koninklijke huis. Degenen die je in dit gebeuren niet hoort zijn de voetballers zelf. Niemand van hen haalt het in zijn zijn hoofd om de principes, lees geld, overboord te zetten door niet te gaan. Maar ook de KNVB doet een duit in het zakje door de aanvoerdersband op te voeren. Wel roepen dat het oh, zo erg is maar dat door deelname een positieve bijdrage kan worden uitgeoefend op een land dat fans betaalt om positieve meningen te ventileren. Geld en principes zijn mooi maar niet voor de voetballers.

Ad van der Heijden