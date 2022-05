Brief 3 ’Deur op een kier voor spaarders’

Er wordt echter getwijfeld of daar voldoende geld voor is. Dat lijkt me toch vanzelfsprekend, als iedereen wèl bezwaar had gemaakt moet er ook geld beschikbaar zijn. Maar minister Kaag gooit roet in het eten, zij voelt er meer voor om nieuwe bezuinigingen in te voeren voor het aflossen van de staatsschuld. En daar is het onterecht geïnde geld van die spaarders prima voor geschikt. Dit is toch een ongemanierde manier van ’boekhouding’.

Zorg dat het onrecht dat de spaarders wordt aangedaan rechtgetrokken wordt en laat zien dat het kabinet er is voor de burgers. Dat wordt nogal eens geroepen maar niet bewezen.

J. Snijders

