’Veel gevraagd van voetsupporters’

Tevens zijn spreekkoren verboden en dan moeten ze ook nog eens op een afstand van 1,5 meter fluisteren! Bij een doelpunt zijn de supporters alle goede zedenen vergeten, maar hoe willen ze dit überhaupt gaan handhaven?

Voor een doorsnee voetballiefhebber is dit wel wat veel gevraagd! Want voetbal is tenslotte wel emotie! You'll never walk alone!

Lucas Meijer

Nieuwe Pekela

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven