’Geen subsidie voor waterstoffabriek’

Shell en de Gasunie willen miljarden subsidie van ons belastingsgeld om in een waterstoffabriek te investeren in Groningen. Beide bedrijven zijn al jaren actief in de brandstofmarkt en hebben daar samen met de staat miljarden aan verdiend. Nu willen ze een ander product gaan maken en moet de belastingbetaler daarvoor gaan betalen.

In de normale bedrijfseconomie geldt dat je van de verkoopwinst een aanzienlijk deel herinvesteert in toekomstige vernieuwingen om het bedrijf toekomstige continuïteit te garanderen. Waar zijn al die miljarden winst van de Shell en Gasunie gebleven om in nieuwe technologie te inverteren?

De Gasunie is ook nog eens van de Staat die de hele opbrengst van de Gasunie heeft geroofd net als de opcenten van de Shell. En toen dat nog niet genoeg was en passant een greep gedaan in de eigen ambtenarenpensioenkas. Ze durven wel hoor, het is een totale gotspe dat de Shell en Gasunie het met vette letters in deze krant voorstellen als de heilige graal voor de Nederlandse energietoekomst.

Als het lukt gaan ze die door ons bekostigde onderzoeken voor de nieuwe fabriek voor veel geld aan de buitenwacht verkopen. Vergelijk dat eens met bijvoorbeeld ASML. Een vanuit het helemaal niets ontstaan miljardenbedrijf dat telkens de winst in nieuwe producten investeert.

Ga daar eens kijken Shell en Gasunie, hoe ze dat daar doen. Producten verkopen en inverteren in de toekomst in plaats van inspelen op werkloosheid in Groningen en nu zielig bij de staat aankloppen.

P. Wouters

Best