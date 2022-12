’Schade na risicogedrag soms gedekt’

Die lezer zou eens een aantal polisvoorwaarden moeten gaan lezen op uitsluitingen van WA(M)-verzekeringen, ongevals-, reis- en andere verzekeringen en ook eens een flink aantal wettelijke bepalingen, die uit het strafrecht niet te vergeten. Ik heb bijvoorbeeld veel met schadeverhaal na ski- en snowboardongevallen in Oostenrijk te maken gehad en kan hem garanderen, dat veel van die zaken bij de strafrechter terecht komen, verzekeringen écht niet altijd voor de schade hoeven op te komen en indien wel (zoals bij de WAM), zal de verzekeraar weer regres nemen op de verzekerde en hem tevens gelijk uit de verzekering gooien; zie dán maar weer elders onder dak te komen.

Overigens: moet je tevreden zijn, als je de rest van je leven met een verzekeringsuitkering én een dwarslaesie in een rolstoel verder moet? Of op je grafsteen komt te staan: „Maar ik hád voorrang, want ik kwam van rechts”?

mr. R. Polanus, advocaat i.r., Hoofddorp