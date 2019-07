Ombudsman: Onder dwang?

De lieve mensen van de kerk waar Shanti elke week naartoe gaat, hebben haar een lief aanbod gedaan. Na de moeilijke tijd die Shanti heeft gehad, vinden haar kerkgenoten dat zij en haar kinderen een leuke vakantie verdienen. Ze mocht met haar kinderen een paar dagen naar een vakantiehuisje.

Even genieten van elkaar in een andere omgeving.

Shanti heeft netjes aan haar werkgever en de gemeente doorgegeven dat ze met vakantie is.

Zij en de kinderen hebben een paar fijne dagen gehad. Maar dat gevoel is van korte duur.

Shanti vindt bij terugkomst een brief in haar brievenbus. Er staat in dat ze een dag te lang met vakantie is geweest. Om die reden moet ze tientallen euro’s aan uitkering terugbetalen.

Ze gaat hierover in gesprek met de medewerkers van de gemeente die de bijstandsuitkeringen verzorgen.

Ze maakt bezwaar tegen de vordering. Ook laat Shanti de berichten zien waarin staat dat ze heeft doorgegeven wanneer ze precies met vakantie was.

Na afloop van het gesprek krijgt ze een brief waarin bevestigd wordt dat de vordering van de gemeente onterecht is.

De schrik is groot wanneer Shanti een dwangbevel ontvangt. Ze wordt alsnog opgeroepen het geld terug te betalen. Hoe kan dit nou?

Ze pakt de telefoon en belt met het gratis nummer van de Nationale ombudsman. Medewerker Fatima luistert naar het verhaal van Shanti.

Fatima legt het probleem van Shanti voor aan een medewerker van de gemeente. Ze vraagt hem om te kijken naar een mogelijke oplossing.

Die komt er gelukkig snel. Door een fout in de verwerking van de gegevens is er toch een dwangbevel naar Shanti gestuurd. De gemeente biedt Shanti excuses aan voor deze fout en trekt de vordering alsnog in. Shanti kan weer opgelucht ademhalen.

Je mag verwachten dat overheidsinstanties nauwkeurig werken en slordigheden voorkomen. Als het fout gaat, moet de fout zo snel mogelijk worden hersteld. We zijn blij dat de gemeente erkent dat ze een fout hebben gemaakt in de zaak van Shanti en hiervoor ook excuses heeft aangeboden.

* gefingeerde namen