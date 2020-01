’Jeugd slaat steeds later vleugels uit’

Beide partijen snakken naar wat privacy en rust in het nest. Nu blijven ze door de woningnood thuis wonen. Vervelend voor hen, maar ook voor de ouders want op een gegeven moment willen ouders ook weer door.

Kostgeld was vroeger normaal maar nu laten we de kinderen liever doorsparen zodat ze zo snel mogelijk een kapitaal kunnen opbouwen voor een eigen woning en dus drukken de lasten nog steeds op de ouders.

De ouders zijn al bijna aan hun pensioen toe als de kinderen op zichzelf gaan en hierdoor hebben ze niets extra’s kunnen opbouwen voor hun pensioen. Volwassen kinderen langdurig in huis is gewoon niet goed. Ik ben gek op mijn kinderen maar ik merk nu ik ouder word dat het een hele opgave is om ze nog thuis te hebben.

Tegenwoordig kunnen ze pas later aan hun ’huisje, boompje, beestje’ beginnen en zijn ze 30plus als ze aan een hun eigen gezin kunnen beginnen.

Deze generatie studeert ook veel langer dan de vorige generatie, wij kwamen van school en leerden in de praktijk de fijne kneepjes, nu komen ze vaak pas van school als ze ergens in de twintig zijn.

Zelf ging ik samenwonen op mijn 21e, trouwde toen ik 25 was en werd alsnog een ‘late’ moeder op mijn 31e. Maar toen was het allemaal veel simpeler. Hoe moet deze generatie nou starten met een schuld bij DUO en met een gebrek aan betaalbare woningen?

P. van Neck

Rotterdam