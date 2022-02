Uitslag Stelling: Eenzijdig beeld in rapport

Rutte deed dat na het uitkomen van een rapport over de dekolonisatie. Een respondent schrijft: „Gaan we nou over de hele geschiedenis van Nederland onze excuses aanbieden? De volgende generatie hoeft niet gestraft te worden voor de wandaden van hun ouders.”

De conclusie uit het onderzoek is dat Nederlandse militairen met medeweten van Den Haag zich ’veelvuldig en structureel’ schuldig hebben gemaakt aan oorlogsgeweld. De meeste stellingdeelnemers vinden wel dat Nederland ’de waarheid onder ogen moet zien’, zoals Rutte het uitdrukte. Een respondent die de excuses van Rutte wel terecht vindt: „Goed dat dit gebeurt. Nederland moet eens schoon schip maken hierover.”

Veruit de meeste respondenten vinden de excuses van Willem-Alexander aan Indonesië over de misdragingen van Nederlanders gedurende de oorlog al voldoende. Bijna alle stemmers zijn van mening dat het rapport geen recht doet aan de veteranen die in de oorlog hebben gevochten. Een reactie: „De veteranen zijn weer in de steek gelaten. Net als al die jongens die totaal onvoorbereid naar dat land werden gestuurd.” Een meerderheid van de deelnemers vindt het goed dat Rutte zijn excuses heeft aangeboden aan de veteranen. Een stemmer: „Het is de schuld van de regering geweest en niet van de militairen, die vaak jong en ongetraind naar de Oost moesten.”

Een andere uitspraak van Rutte naar aanleiding van het rapport is dat hij vindt dat de term ’politionele acties’ geen recht doet aan het oorlogsgeweld dat is gebruikt tijdens de dekolonisatie. Twee derde van de stemmers zou de term echter willen blijven gebruiken.

De meesten geloven wel dat veel (Indische) Nederlanders nog steeds last hebben van de gevolgen van de oorlog in Indonesië. Slechts een vijfde vindt het goed dat er nu aandacht komt voor de situatie in Indonesië vlak na de oorlog. „Het is zeker belangrijk om dit een plek te geven in de geschiedenis en hier lering uit te trekken. Dit in plaats van dure -eenzijdige- onderzoeken te doen en vervolgens met de vinger naar één partij te wijzen.”

Een grote meerderheid had graag gezien dat nu ook het geweld van Indonesische zijde was meegenomen in het onderzoeksverslag. Een deelnemer ergert zich dan ook mateloos aan de eenzijdigheid van het rapport. „Het gedrag van de Nederlanders is niet goed te praten, maar geweld lokt geweld uit en de Indonesiërs hebben ook gruweldaden verricht.” Een andere respondent: ,,De eeuwenlange uitbuiting door de Nederlanders gedurende de kolonisatie valt absoluut niet goed te praten. Maar wat de Indonesiërs hebben gedaan om zich los te te worstelen van de Nederlanders is de opmaat geweest voor de verschrikkingen die daarna plaatsvonden.”

Een genuanceerde respondent: ,,Die Nederlandse jongens gingen erheen vol goede bedoelingen, maar dat neemt niet weg dat we moeten zien wat niet goed is gegaan. Maar laten we ook benoemen hoe de Indonesiërs hebben gehandeld. Het is kort door de bocht om hen alleen als slachtoffer te zien. Het is niet zo zwart-wit.”