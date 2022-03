’OMT diskwalificeert zichzelf’

Mondkapjes in het ov kunnen wellicht nog iets van bescherming bieden maar voor een thuiswerkverplichting of een ’blijvende stimulans’ om thuis te werken is nu geen wetenschappelijke basis. Is het OMT inmiddels een klimaatadept geworden? Voor een volgende crisis waarin onze grondrechten op het spel staan moet er een absoluut betrouwbaar en geloofwaardig orgaan zijn dat de overheid adviseert. Als het OMT dat niet langer kan dan moeten we alvast nadenken over de invulling van een ander orgaan.

B. van Dam, Leiden