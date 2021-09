’Fransen accepteren coronapas’

Momenteel verblijvend in Frankrijk is het voor niemand een probleem om in het restaurant, winkel of supermarkt een mondkapje te dragen. Zelfs op de plaatselijke weekmarkten lopend draagt iedereen een mondkapje. Zodra je op een terras gaat zitten, gaat het mondkapje af en bij de bestelling wordt even gevraagd de “pass sanitaire” te tonen voor spanning. Geen enkel probleem, slechts even wennen.

E.S. Capades, St. Chinian